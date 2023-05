Lâmpadas queimadas causam escuridão na rua da Paz, na Terra Firme

Na rua da Paz, entre as passagens Ligação e Santana, no bairro da Terra Firme, os moradores alegam que há problemas nos equipamentos de iluminação pública. Neste trecho, há um poste com lâmpada queimada há oito meses e, segundo a população, não há previsão de troca do dispositivo.

Os moradores afirmam que no início da rua há outros postes de iluminação com lâmpadas queimadas. Eles também acrescentaram que houve tentativas de contato com a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) por ligação, além de acionar o aplicativo do órgão para relatar o problema, entretanto, nada foi resolvido.

"Já enviamos a reclamação para o órgão público, dizem que com 15 dias iriam ajustar, porém nada foi resolvido durante oito meses na espera. A segurança fica abalada, os moradores e motoristas de aplicativo sentem insegurança quando vem para cá", disse a moradora Jhenifer Cardoso.

Jhenifer conta que não é a primeira vez que a rua da Paz tem problemas com a falta de iluminação pública. De acordo com ela, houve um caso em que a lâmpada de um equipamento queimou, mas assim que houve a troca das lâmpadas por uma equipe de manutenção, o dispositivo queimou novamente.

"Eu me sinto desprotegida, pois facilita para criminosos. Aqui até tem policiamento, mas o problema é a falta de iluminação pública, é a escuridão que causa problemas para os moradores. Assim como eu, os outros moradores também tentaram falar com o órgão público, mas nada de retorno", desabafou Jhenifer.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que continua avançando com a modernização do parque de iluminação pública em toda a extensão da capital paraense. O órgão acrescenta que o bairro da Terra Firme, em breve, terá sua iluminação toda modernizada. "A Seurb solicita os números de protocolo para poder verificar o que houve com o atendimento e tomar as medidas cabíveis", comunicou.

Para atender a população, a Seurb disponibiliza um canal de atendimento às solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número: 0800 042 0971. A secretaria também lançou mais dois canais de comunicação para a população. Agora o atendimento também pode ser realizado por meio de um portal e aplicativo de celular.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)