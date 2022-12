Feirantes denunciam falta de segurança e iluminação pública, na Terra Firme

Feirantes do bairro da Terra Firme, localizada na Avenida Celso Malcher, entre a rua São Domingos e passagem Vinte e Quatro de Dezembro, reclamam da falta de iluminação pública e dos constantes assaltos que ocorrem na área e ao longo da via.

Segundo informações anônimas, os moradores e comerciantes sentem dificuldades depois que houve a mudança de feirantes do mercado municipal para o meio da Avenida Celso Malcher.

Uma pessoa que não quis se identificar, contou para a equipe do Eu Repórter que os postes de iluminação estão há mais de dois meses sem funcionar. "Estamos sem energia nos postes, sendo que pagamos pela iluminação pública, mas aqui está tudo escuro", disse.

Os comerciantes precisam fechar seus pontos em torno das 18h, por causa da escuridão e o medo dos assaltos."Toda semana, de três a quatro dias, estão assaltando as lojas, quebrando cadeados, tirando as soldas dos portões e furtando nossas mercadorias. Nós precisamos de ajuda", desabafou uma das comerciantes.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 20° Batalhão intensificaram as ações preventivas e repressivas de segurança pública nas ruas do bairro da Terra Firme e em áreas próximas à feira.

"A operação 'Polícia mais forte' mantém viaturas posicionadas estrategicamente em locais previamente definidos. A PM ressalta que qualquer informação ou denúncia pode ser realizada por meio dos números 190 (Ciop) ou 181 (Disque-denúncia)", finalizou a nota.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (Seurb) a respeito da iluminação pública. A equipe do Eu Repórter aguarda retorno da secretaria.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)