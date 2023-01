Estrutura de proteção precária no Ver-o-Peso atrapalha o comércio e turismo, afirma denunciante

A estrutura de proteção do setor de maniva e cerâmica do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, está em péssimas condições com problemas nos suportes, além de comprometer o turismo no local. A leitora de O Liberal e comerciante Ana Paula Monteiro afirma que o problema ocorre desde agosto de 2022.

Comerciantes também informaram que a orla está com infraestrutura precária e a área de proteção está prejudicada e isolada. Eles reclamam que o problema atrapalha a circulação de turistas pelo local.

"Prejudica totalmente, pois aqui é uma orla para as pessoas que visitam nossa feira tirarem fotos e ver a paisagem do rio e da floresta que está do outro lado", pontuou Ana Paula.

De acordo com a denunciante, os comerciantes estão tentando resolver a situação desde o ano passado e já encaminharam pedidos de vistoria técnica para a administração da feira, porém, não receberam retorno sobre o caso.

"Também não temos administrador efetivo, a gente chega lá, mas não tem retorno de nada. Tá uma desorganização total essa feira", desabafou Ana.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que uma equipe técnica irá realizar uma vistoria no local para avaliar as condições das estruturas e providenciar a manutenção.

A reportagem também solicitou nota para a Secretaria Municipal de Economia de Belém (Secon) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)