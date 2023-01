"Não conseguimos tomar um banho decente sequer", diz morador sobre a falta de água na Cabanagem

Há pelo menos 16 dias, moradores da Travessa Vitória Régia, do bairro da Cabanagem, em Belém, estão com problemas no abastecimento de água no local. Segundo relatos, moradores estão há quatro dias sem água nas torneiras e até agora sem qualquer retorno por parte da companhia.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, o serviço vinha apresentando instabilidade desde o final do ano passado, onde só tinha água durante a madrugada, momento em que os moradores enchiam recipientes para o uso durante os horários em que a mesma faltava. No entanto, há quatro dias o fornecimento foi interrompido de vez.



Um denunciante anônimo conta que muitos moradores "se viram" como podem, alguns comprando galão de água mineral, outros batendo nas portas de vizinhos que possuem poço artesiano, mas que a situação, no geral, é humilhante. "A gente não consegue tomar um banho decente, nem fazer as coisas de casa. Precisamos ficar 'perturbando' os vizinhos, carregando peso pra ter o mínimo de água. É uma palhaçada!", reclama.

Ele também afirma que há muitos idosos na área que precisam carregar baldes pesados de água e que isso é um grande dano ao bem estar físico e mental tanto deles quanto de qualquer outro morador que ali vive.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), informa que o sistema que abastece o bairro da Cabanagem está operando dentro da normalidade. Ainda assim, uma equipe da Cosanpa irá ao endereço citado para verificar a situação, caso comprovada a existência de algum problema pontual, serviços serão programados para resolver o problema.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém