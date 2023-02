Estabelecimento na travessa Mauriti, no bairro do Marco, causa incômodo com poluição sonora

Moradores da Travessa Mauriti, entre Duque e Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco, em Belém, reclamam da poluição sonora causada por uma "casa de show", de acordo com as denúncias se trata de um empreendimento numa residência, sem isolamento acústico, o que faz com que vários moradores sofram com o incômodo gerado por tanto barulho.

VEJA MAIS

Os residentes afirmam que várias denúncias foram registradas na Divisão de Polícia Administrativa (DPA), na Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), além de uma ação que já está tramitando no Ministério Público do Pará (MPPA), mas até agora nada foi feito para resolver essa situação que incomoda idosos, crianças e pessoas com transtorno do espectro autista. Entretanto, segundo as denúncias, o dono do local continua com o crime de perturbação ao sossego e intimida alguns moradores.

“Existe um abaixo-assinado de pessoas que moram próximo desse lugar, mas alguns se sentem ameaçados pelo dono com ficha criminal de agressões, principalmente contra mulheres”, afirma o denunciante.

O que diz a Demapa

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa). A nossa produção tentou contato com o proprietário do estabelecimento em questão, mas não tivemos retorno.

Participe

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o WhatsApp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.