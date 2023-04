Esgoto a céu aberto na avenida Bernardo Sayão causa transtornos aos moradores do Jurunas

Moradores da avenida Bernardo Sayão, entre as ruas Mundurucus e Tamoios, no bairro do Jurunas, reclamam da falta de limpeza de um esgoto a céu aberto, que tem causado transtornos à comunidade. Há mais de dois anos, além dos prejuízos à saúde da população da área, o esgoto causa prejuízos materiais e atrapalha o trânsito local.

O morador Josiel Gonçalves, de 54 anos, conta que nasceu e foi criado na região. Ele alega que nunca viu o local receber melhorias. "Vivemos em uma área com esgoto a céu aberto. A comunidade vive respirando esse esgoto. Isso aqui dá pra mudar, mas vivemos com urubus e mau odor", pontuou.

VEJA MAIS:

A área virou ponto de descarte de entulhos e, devido o esgoto possuir um grande espaço, a pista para passagem de ida e volta de veículos é curta, prejudicando o trânsito. "Aqui era para ter duas pistas, mas o esgoto é largo e só causa prejuízos. Aqui deveria ter ciclofaixa, ciclovia, parada de ônibus e a gente quer dignidade", desabafou Josiel.

De acordo com o denunciante, em períodos de chuva, o esgoto já chegou a transbordar, atrapalhando o tráfego de veículos e pedestres. Os moradores fazem reclamações constantes para a Prefeitura de Belém, diz ele. E as soluções continuam sendo esperadas.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota, que vai realizar uma visita técnica no local. Em relação à limpeza da área, o órgão afirma que a manutenção vai entrar na programação de serviços da Secretaria. "A Sesan informa também que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059", comunicou.

"A Sesan solicita à população que contribua com essa fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", disse.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)