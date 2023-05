Entulhos de sucataria atrapalham a passagem em comunidade de Águas Lindas, denunciam moradores

Moradores da avenida Carlos Prestes, entre as ruas Roseli Nunes e Capitão Lamarca, na comunidade Olga Benário, no bairro de Águas Lindas, trecho localizado em Belém, reclamam sobre uma sucataria irregular que tem gerado muito entulho na área. Eles alegam que o local é impróprio para funcionamento e que não tem registros. Também comentam que se nome oficial, a sucataria é chamada apenas de "ferro-velho".

"É uma sucata ilegal em plena avenida. Em dias de chuva, fica muito difícil a situação, pois como o ferro-velho funciona na frente do ponto, o escoamento da água fica impossível de ser feito, pois o lixo acumulado acaba entupindo os bueiros, causando alagamentos", pontuou o morador que denunciou o caso de forma anônima.

Segundo as denúncias, há um ano e meio que o local causa problemas, pois exala mau cheiro, atrai roedores e animais peçonhentos. Os moradores dizem que o ponto é alugado, porém funciona em uma área pequena que não tem suporte para operar. "Não só eu, como a maioria dos moradores do bairro, nos sentimos desamparados por parte do poder público que não fiscaliza", disse o denunciante.

A comunidade também alega que a locomoção dos pedestres está impossibilitada devido a entulhos, como sacos de materiais recicláveis colocados nas calçadas. Além disso, o ferro-velho atrapalha o trânsito, pois, às vezes, deixam restos de sucatas e lixos na pista. Os residentes já tentaram entrar em contato com a Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan), mas não receberam retorno.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que uma equipe vai ser enviada até o local citado para verificar a situação e tomar as medidas necessárias quanto aos resíduos que estiverem em via pública. “Vale ressaltar que a prefeitura, desde 2021, e no período chuvoso, intensifica as ações de limpeza por meio da Operação Inverno”, comunicou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, chefe de reportagem de O Liberal)