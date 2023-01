Sucataria causa transtornos no Icuí-Guajará; Sema informa que irá checar a denúncia

Na estrada do Icuí-Guajará, esquina com a passagem Belém, em Ananindeua, denunciantes reclamam de problemas como desmanche de carros, barulhos e sujeiras. Segundo informações de denunciantes, a situação acontece por causa de uma sucataria chamada Santa Rita.

De acordo com as denúncias, a passagem Belém também possui muito lixo, que são colocados na rua e não são retirados, segundo os moradores o caminhão de lixo não recolhe os resíduos da sucataria.

Denunciantes afirmam que o proprietário não manda retirar os lixos, pois espera que ambulantes peguem os restos de sucata. Além disso, também há reclamações dos constantes barulhos ocasionados pelo local, o que causa problemas aos idosos da área.

VEJA MAIS:



"Já faz uns quatro anos que estamos nessa situação. Já vimos várias situações de vendas irregulares de cobre e até venda de produtos ilegais. Tentamos falar com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), mas nenhuma equipe vem aqui para avaliar a situação, pois eu tenho certeza que essa sucata não é legalizada", contou um denunciante anônimo.

Outra denúncia alega que há muita sujeira, proliferação de ratos e baratas por conta das más condições em que se encontra a sucataria. "Jogam os lixos na rua, pois a entrada principal é limpada, mas a outra entrada que tem pela rua da passagem Belém, apresenta muito lixo", contou outro denunciante que não quis ser identificado.

Segundo informações, há lixos que estão no local há mais de cinco meses e os moradores não sabem quando serão recolhidos. Nesta semana, houve despacho de veículos como motos, que ficaram em frente da sucataria e trouxeram problemas aos residentes.

A reportagem entrou em contato com o proprietário da sucataria que informou que as denúncias são sem fundamento, pois já houveram casos em que autoridades como a Polícia Civil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), foram até o local para ver as questões de irregularidades, porém, o proprietário demonstrou que a sucataria age de forma correta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segef) informou que não há como verificar se o estabelecimento informado possui documento ou declaração municipal com autorização para funcionamento, pois não foi encontrado no sistema nenhum estabelecimento para atuação nesse segmento de "sucata" com o nome Santa Rita.

"Quanto à fiscalização do estabelecimento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) informa que irá ao local até a próxima sexta-feira, 20, para checar a denúncia e se for constatado que há existência de irregularidades, tanto de licenciamento, como de ocorrência de crime ambiental, serão tomadas providências cabíveis", comunicou o órgão municipal.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)