Moradores reclamam de queima de lixo em sucataria no bairro do Una, em Belém

"Há mais de 20 anos convivemos com essa fumaça", disse uma denunciante que preferiu não ser identificada, sobre a queima de lixo em uma sucataria, ao lado de sua casa, no bairro do Una, em Belém.

A autônoma que mora há 43 anos na avenida Transcoqueiro, conta que todos os dias a situação se repete. "Tem crianças e idosos que passam mal com tanta fumaça", disse.

A denunciante afirma também que teme pela saúde da sua mãe, que por conta da fumaça, está doente. "Minha mãe já é idosa e está com a saúde debilitada por causa dessa fumaça", desabafou.

Além de queimar o lixo dentro da sucataria, os responsáveis também fazem a queima na calçada, em frente ao local, atrapalhando o fluxo de quem passa por ali. "O lixo de fora toma conta da calçada e da pista", explicou a denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) explicou que nesses casos, como se trata de um empreendimento, é necessário a formalização da denúncia direto no protocolo da Secretaria, ou pelo e-mail (dmf@semma.pmb.pa.gov.br).

"A denúncia devidamente formalizada irá respaldar a fiscalização dos técnicos da Semma, que irão ao local para verificar os problemas causados pelo estabelecimento e tomar as providências cabíveis", comunicou a Semma.

