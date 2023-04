Enchentes prejudicam os moradores da passagem São Francisco, no Parque Guajará

Em Belém, moradores da passagem São Francisco, da quadra 11, localizada no bairro Parque Guajará, reclamam sobre as enchentes que já resultaram em perdas de móveis e danos materiais para a comunidade. Os alagamentos afetam as residências da área, já que a rua não teria sistema de escoamento de água, segundo as denúncias.

Por causa do período de chuvas, os moradores estão há dois meses passando por transtornos causados pelos alagamentos, porém, a situação das enchentes é um problema de anos, de acordo com os relatos. "Como pra cá chove praticamente em todos os dias, esse problema das enchentes ocorre sempre. As casas ficam cheias e a gente não consegue sair para ir ao trabalho", contou uma moradora que não quis ser identificada.

"Todos os vizinhos reclamam dessa situação. Por aqui, temos uma moradora que possui uma taberna e a situação dela é bem difícil quando a rua fica alagada, pois atrapalha o seu negócio", acrescentou a denunciante. Outros moradores alegam que perderam móveis, como sofás e camas, por conta das enchentes.

Segundo informações, os moradores já entraram em contato com a Secretaria de Saneamento para pedir a manutenção da passagem. Foi dito que uma equipe técnica iria ao local para avaliar a situação, mas até o momento, nada foi feito. "Nós já mandamos mensagens para eles, a gente já fez até abaixo-assinado sobre a rua. Eles falam que vem olhar, mas nunca vieram aqui, nada se resolve e o problema fica pior", pontuou a moradora.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)