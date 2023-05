Em Bujaru, escola estadual está com equipamentos quebrados e problemas de saneamento

Há cerca de 11 anos, a Escola Estadual Raimundo de Campos Lopes, em Bujaru, está sem receber reformas e apresenta problemas estruturais, segundo os moradores e alunos. A instituição está localizada na vila Ponta da Terra, na rodovia PA-140, no KM 13 e atende os estudantes que moram na zona rural do município. A infraestrutura sem manutenção está causando transtornos devido aos equipamentos eletrônicos antigos, além de materiais de aula desgastados e mobílias quebradas.

Os alunos reclamam que a escola não possui quadros para os professores. Outros equipamentos, como ventiladores e carteiras, também não estão disponíveis em quantidade e condições adequadas. Os registros enviados para o Eu Repórter apresentam áreas com entulhos e mato ao redor da instituição. As denúncias também apontam falta de outras mobílias, como estantes para colocar livros e demais materiais de aulas. A maioria dos livros didáticos estão danificados por conta da falta de suporte.

VEJA MAIS:

"Precisamos de uma reforma urgente em nossa escola, pois há um sério risco de acidentes e contaminações no âmbito escolar. É a educação de muitos jovens sendo esquecida e desvalorizada no nosso município, coisa que não era pra acontecer, afinal, é uma escola de pólo estadual de educação", disse um denunciante anônimo.

Moradores e alunos reclamam que a escola não possui limpeza e que também há buracos nos tetos e falhas no forro, que já caíram nas salas de aulas. "Não tem porteiro e uma cerca decente no terreno da escola. Os alunos precisam de uma sala de informática e quadra de esportes, mas aqui não tem nem saneamento, falta auxílio", contou outro denunciante que não quis se identificar.

Escola Estadual em Bujaru Há buracos no teto e forro de salas aulas Fiação exposta Há mais de dez anos que o local não recebe manutenção O cercado é todo de madeira e causa má impressão de segurança Entulhos ao redor da escola Os livros ficam empilhados, não há estantes para coloca-los Quadros antigos e forro sem manutenção

O cercado da escola é todo de madeira, mas está caindo no terreno da instituição e a solução foi colocar paus como suporte. Os denunciantes não sabem por quanto tempo o cercado irá aguentar. Outro problema apontado nos relatos de alunos é a fiação elétrica antiga e que está exposta em alguns locais da escola.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) informou que as obras emergenciais na unidade constam no cronograma da Secretaria, e que aulas são realizadas normalmente na escola.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)