Forro de sala cai em escola do Tapanã, em Belém; vídeo

Um vídeo cedido à equipe do Eu Repórter mostra o momento em que parte do forro de uma sala cai durante a aula que ocorria na manhã da última quinta-feira (27), na escola Padre Francisco Berton, localizada na rua São Clemente, no bairro do Tapanã, em Belém.

Em denúncias feitas de forma anônima, pais, responsáveis e alunos contam que a estrutura da unidade de ensino está "caindo aos pedaços", dando indícios de que novos acidentes podem ocorrer.

Uma aluna diz que, no momento em que o forro caiu, os alunos notaram uma movimentação no teto, o que causou certa curiosidade, levando-os, então, a gravar a situação. "Aí o teto caiu e pombos voaram pela sala. Todo mundo se desesperou achando que o teto todo ia cair", conta.

Os alunos afirmam que o forro é apenas um dos problemas que o prédio apresenta. No local, segundo a denúncia, não tem água para beber e lavar as mãos; os banheiros são sujos e possuem sanitários impróprios para uso; tetos e pisos estão quebrados; paredes têm infiltrações e rachaduras; grades estão com os ferros expostos e há buracos no chão em várias áreas da escola; além da grande quantidade de pombos que ficam no local.

A mãe de uma aluna que está matriculada no local há três anos conta que a filha reclama da situação da unidade, mas diz que não consegue transferi-la para outra escola diante da falta de vagas. "Me sinto indignada, assustada e apreensiva, pois mando minha filha para a escola com medo de que algo aconteça com ela, mas, infelizmente não consigo tirar ela de lá", lamenta.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e aguarda retorno.

