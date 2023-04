São João da Ponta: sem ônibus escolar, alunos são transportados por caminhões caçambas, diz denúncia

Alunos das redes de ensino municipal e estadual estão sem transporte escolar na cidade de São João da Ponta, nordeste paraense. Nesta terça-feira (18), alguns deles foram transportados na caçamba de caminhões e outros precisaram ir a pé para as instituições de ensino. Segundo informações de moradores, ocorre ainda a falta de merenda escolar em algumas escolas da região, e os veículos usados para o translado de alunos estariam sucateados, além de não possuir combustível.

"Meu filho é da rede estadual, mas o transporte é para ambos, tanto municipais quanto estaduais. O pessoal fala que houve a falta de pagamento para a empresa prestadora de serviços de condução escolar. Desde sexta, estavam sem aula por falta de transporte, mas os ônibus estão parados por falta de pagamento", disse a mãe de um aluno que não quis ser identificada.

As denúncias acrescentam que as redes de ensino do município possuem estudantes de várias localidades, alguns moram em vilas distantes e precisam do transporte escolar. "Os alunos são transportados em caçambas ou estão indo a pé, em torno de 13 quilômetros da escola para as vilas. Às vezes, não tem merenda escolar falta e, quando tem, há comida estragada", disse outra denunciante anônima.

Segundo informações, os problemas relacionados à educação no município se alastram desde 2022, quando os alunos foram prejudicados com a falta de aulas que afetou o ano letivo anterior. Atualmente, os estudantes que moram na zona rural são os mais prejudicados com a ausência de transporte.

"Me sinto triste e revoltada. Acho um absurdo e desumano o que eles vêm fazendo com os alunos e alunas. Considero que hoje a educação vive o seu pior momento da história de São João da Ponta", desabafou a denunciante anônima.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São João da Ponta e Secretaria de Educação do Pará (Seduc), e aguarda retorno dos órgãos.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)