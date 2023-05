Crianças ribeirinhas vão de canoa à escola em Anajás por falta de transporte escolar

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre alunos da Escola Municipal Mário Barros, localizada na travessa Roseli Paiva, no município de Anajás, na região do Marajó, estão sem transporte escolar. Por isso, estariam se deslocando por canoas a remo. A denúncia foi feita por ribeirinhos que fazem parte da comunidade escolar. O trajeto é feito pelo rio Anajás e coloca as crianças em risco devido à falta de fiscalização desse transporte hidroviário improvisado.

"Cadê o Conselho Tutelar para dar uma olhada e averiguar o porquê dessas crianças estarem atravessando o rio, em uma temperatura tão alta, em canoa a remo, de casco? Cadê o passador? Não era para ter o passador para atravessar essas crianças para estudar aqui na cidade?", indagou uma denunciante anônima.

As crianças, como apontam os relatos, seguem na canoa a remo sem coletes salva-vidas ou qualquer suporte de segurança. Um dos moradores da região, que também não quis se identificar, alega que o problema é corriqueiro e que esperava suporte da prefeitura, já que os alunos estão em pleno fechamento do primeiro semestre do ano letivo.

"Há uns meses atrás, a Prefeitura de Anajás chegou a anunciar chamamento para transportadores de alunos. No entanto, a presente situação é essa. A população reivindica ajuda frente a esse cerceamento de direito das crianças. Nem o Conselho Tutelar do município, que sempre se mostrou atuante nessas demandas, ainda não tomou frente nessa", disse o morador.

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Anajás que, atualmente, o município conta com uma frota de 330 transportadores de alunos. Desses, oito realizam transporte para a sede da cidade, sendo distribuídos entre fundamental menor, maior e ensino médio.

"Em virtude de não termos transportes adequados para todos os turnos, foi recomendado para os diretores e pais de alunos que efetuassem a matrícula no turno da manhã, quando teríamos transporte adequado para a faixa etária de alunos do fundamental menor. Alguns pais optaram por fazer matrícula no turno da tarde e se responsabilizaram pelo transporte de seus filhos", comunicou a Prefeitura.



O órgão municipal também acrescentou que, na última terça-feira (23), realizaram um comunicado para informar que precisavam de duas embarcações tipo lancha, para agregar ao transporte escolar do meio rural para cidade. Porém, a Prefeitura de Anajás informou que não apareceu ninguém interessado na proposta.

"O Departamento de Transporte Escolar entrará em contato com a direção da escola para identificar esses alunos e solicitar a transferência dos mesmos para o turno onde tem transporte regular", finalizou o comunicado da prefeitura.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)