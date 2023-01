Condutores e ciclistas temem acidentes devido a falta de iluminação pública no Viaduto do Coqueiro

No Viaduto do Coqueiro, motoristas reclamam da escuridão que causa problemas no tráfego de veículos na área. Segundo informações do leitor Felipe Santiago, a situação já ocasionou acidentes com vítimas fatais.

"Eu acho que as autoridades estão esperando acontecer alguma tragédia para tomar providências. A única iluminação é a dos faróis dos carros, tornando o local extremamente perigoso", disse Felipe.

Segundo informações encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, o problema ocorre há mais de dois anos e diariamente, os condutores registram cenas de acidentes com ciclistas ou choque entre carros.

"Eu já tentei entrar em contato com a Prefeitura pelas redes sociais, mas só informaram que registraram a informação e pediram para aguardar. Nós queremos que essa situação se resolva logo", contou Felipe.

A falta de iluminação no viaduto coloca em risco todos os que precisam trafegar pela área (Carmem Helena/ O Liberal)

A equipe do Eu Repórter entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua, que, informou que a administração da área citada pertence ao Governo do Estado.

Em nota, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano informa que reforçou a iluminação nas laterais da rodovia em função das obras no canteiro central da BR-316.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)