Canteiro central da avenida Santarém, na Marambaia, está sujo e sem podagem de árvores, diz denúncia

O morador do bairro da Marambaia, Vicente Barleta, denunciou para a equipe do Eu Repórter a falta de limpeza e podagem das árvores do canteiro central, localizado na avenida Santarém, entre as ruas da Marinha e Cafezal, em Belém. O local, segundo a denúncia, está repleto de mato alto e não possui manutenção há mais de oito meses.

"Isso gera insegurança, pois o mato é muito alto e criminosos podem se esconder. A gente chega em casa e, de repente, após abrir o portão, um criminoso pode nos abordar, sem que a gente perceba. Isso é possível porque o mato está muito elevado e fica nos encobrindo", disse Vicente.

VEJA MAIS:

Vicente conta que mora na área há cinco anos e que, antigamente, o canteiro recebia manutenção e roçagem de quatro em quatro meses. "Aqui também há animais peçonhentos, como lacraias, além de baratas e ratos, mas o principal problema é a insegurança. Os impostos são cobrados, mas as manutenções que deveriam ser feitas, não ocorrem", pontuou.

Segundo ele, em 2022, houve a queda de 16 árvores no conjunto Médici. Por causa disso, ocorreu a retirada dos vegetais e a podagem das árvores restantes, junto com a limpeza do canteiro. "A queda das árvores ocorreu no verão do ano passado e só fizeram manutenção nessa época, depois disso, não houve mais a poda de árvores, a roçagem e limpeza do canteiro. O mato alto está cobrindo todo o canteiro, isso aqui virou um matagal", contou o morador.

Por nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que, no passado, um temporal atípico provocou estragos na Marambaia. Por isso, a Semma tem mantido a agenda de serviços de retirada de árvores (ficus), roçagem e poda no bairro. "Terminados os serviços emergenciais, aquela área passa a ser atendida dentro de uma agenda de serviços que atende à cidade como um todo", comunicou.

"O retorno para o bairro da Marambaia está previsto para o dia 29 de maio, quando a Semma executará serviço de poda e roçagem", informou a Secretaria.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Guarda Municipal de Belém (GMB) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)