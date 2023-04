Camelôs tapam trechos esburacados em calçadas para evitar acidentes, diz denúncia

Comerciantes e pedestres reclamam de buracos nas calçadas das ruas Treze de Maio e Conselheiro João Alfredo, no bairro da Campina, em frente à praça Dom Pedro, em Belém. A área, dizem denunciantes que entraram em contato com a Redação Integrada de O Liberal, não recebe manutenção há mais de dois anos. Os próprios comerciantes informais é que estão tapando os buracos por conta própria.

O atendente de loja Carlos Henrique alega que muitos pedestres sofrem acidentes por conta dos trechos esburacados. "Uma senhora tropeçou e caiu aqui por conta dessas falhas nas calçadas. Por causa disso, o camelô tapou os buracos com resto de construção que jogaram aqui", contou. Ele ainda afirma que os comerciantes informais realizam os serviços de manutenção com frequência para deixar o caminho acessível.



"Já vi vários idosos tropeçando e caindo por aqui perto da loja que trabalho. No caso, seria mais responsabilidade da gestão pública fazer essas manutenções, mas aqui está abandonado há muito tempo. Se os camelôs não fizerem isso, ninguém faz", disse Carlos.

Quem passa pelo trecho, reclama dos problemas envolvendo as calçadas e também a falta de limpeza nos bueiros locais. Em períodos de chuva, a área alaga e prejudica as vendas dos comerciantes. Isso se escaparem do risco de perder mercadorias por conta dos alagamentos. "Na verdade, quem trabalha na área se sente abandonado pelo poder público. Os impostos são pagos sempre, mas não é feito nada aqui há mais de dois anos", pontuou o atendente de loja.

Em nota, a Secretaria de Saneamento (Sesan) informou que vai verificar no local informado e, se constatado o problema com relação aos bueiros, tomará as medidas cabíveis.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por nota, informou que executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém e que irá enviar uma equipe ao local para avaliar a situação. "A manutenção e recuperação de calçadas faz parte do programa Belém Bem Cuidada, que leva para os bairros e distritos da cidade ações de saneamento básico, mobilidade, iluminação pública, sinalização e paisagismo. A administração municipal já contabilizou cerca de 47.814 mil metros quadrados de calçadas construídas e reformadas por toda a capital paraense", comunicou.

A Seurb também acrescentou que faz a orientação do cidadão que quiser construir ou reformar uma calçada, para que seja adequada aos padrões, além de avaliar os projetos que devem ser apresentados para esse tipo de construção. "Denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas pelo WhatsApp (91) 98418-3491, das 8h às 13h, ou fazer a reclamação, por escrito, na sede do órgão. Para isso, é necessário ter o endereço correto do local para fiscalização", disse.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)