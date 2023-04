Buraqueira na estrada do Curuçambá dificulta o tráfego no local, denunciam moradores

A estrada do Curuçambá, principal acesso do local à avenida Independência, no trecho entre as ruas Cláudio Sanders e Pantanal, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, está repleta de buracos que tomam conta de quase a metade da via, dificultando o acesso de motoristas e pedestres.

Denúncias feitas ao Eu Repórter, afirmam que os buracos começaram a surgir no asfalto há cerca de dois anos, um ao lado do outro, formando um aglomerado de pequenos buracos na área. Com o passar do tempo, a quantidade de cavidades tem aumentado, já que não há qualquer intervenção feita pelos moradores nem pelo poder público.

Cezar Silva, de 42 anos, é motorista de aplicativo e conta que sente dificuldades ao passar nesse trecho, principalmente em horários de pico, quando o fluxo de veículos aumenta. "Por conta dos buracos, os motoristas tentam desviar para evitar danos nos carros. Isso deixa o trânsito lento e gera engarrafamento", afirma.

Segundo o leitor, a situação acarreta em prejuízos nos veículos, porque ele precisou arcar com os custos de consertos de dois amortecedores e remendos de penus, que foram deteriorados ao tentar passar pelos buracos. "Eu, graças a Deus, tive apenas prejuízos materiais, mas pode ocorrer de alguém tropeçar ali e cair, o que seria bem mais grave", alerta.

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (Sesan) informou, por meio de nota, que irá programar uma ação de tapa buraco no local.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)