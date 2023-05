Buracos, lama e poeira causam transtornos aos moradores da rua do Produtor, em Marituba; vídeo

Moradores da rua do Produtor, conhecido como ramal Bom Jesus, entre a BR-316 e o ramal Edison Paes, no bairro do Canaã, em Marituba, denunciam a falta de pavimentação asfáltica e a poeira ocasionada pelo problema. Segundo as denúncias anônimas encaminhadas para equipe do Eu Repórter, a comunidade pensa em fechar a entrada da rodovia para chamar atenção das autoridades, já que a área está assim há três anos.

"Os principais transtornos são muita lama, poeira e buraqueira. As caçambas começam a entrar para tirar material em torno das 4h30 e, às vezes, até mais cedo nos dias de segunda a sábado, até a noite", contou um morador que não quis se identificar.

Os denunciantes afirmam que a estrada chegou a receber manutenção, mas o serviço não foi concluído como a população esperava. Lombadas também não foram construídas. "Tem buracos grandes e que deixam a rua com difícil acesso. Os pedestres precisam passar por dentro da lama, assim como os ônibus escolares que passam para pegar as crianças daqui e correm o risco de ficarem no prego", disse o morador.

"Logo na entrada você já observa o descaso, há muita buraqueira. Eu já fui na prefeitura umas três vezes e mandei vídeos para representantes dos órgãos públicos e nada foi feito até agora", contou o denunciante anônimo.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Marituba e aguarda retorno do órgão.

