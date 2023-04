Após transbordamento do Rio Uriboca, passageiros relatam 3h de engarrafamento e viagens 'a pé'

Mais uma vez o Rio Uriboca encheu e transbordou, na noite da quarta-feira (5), alagando a BR-316 e deixando milhares de pessoas presas em um extenso engarrafamento por horas. Relatos nas redes sociais e à redação de OLiberal apontam que centenas de pessoas passaram mais de três horas paradas em um engarrafamento no trecho entre marituba e Belém, ou seja, o tempo de viagem de Belém a Salinópolis, por exemplo.

Em imagens cedidas à reportagem é possível observar diversos pontos de engarrafamento e alagamentos em bairros dos municípios de Ananindeua e Marituba.

A estudante de jornalismo Emily Lopes, conta que precisou andar cerca de 8km para chegar em casa, pois o trânsito estava parado. Ela afirma que saiu da faculdade às 17h20 e só chegou por volta das 22h.

Emily subiu no ônibus da linha Águas Brancas-Ananindeua às 18h, na avenida Governador José Malcher, e seguiu em direção à Br. No trecho próximo ao shopping Castanheira, no km1, o trânsito ficou parado, onde a passageira ficou cerca de 2h30 aguardando dentro do veículo. "Fiquei esperando dentro do ônibus junto com outras pessoas para ver se o carro andava, mas não saía do lugar", diz.

Como o veículo permanecia imóvel, a estudante, junto com outras pessoas, resolveu seguir viagem à pé, com destino à sua casa, localizada no bairro do Centro do município de Ananindeua. "Optei por seguir andando pois haviam mais pessoas caminhando do que dentro dos ônibus", relata.

Em outro relato de um motorista que não quis se identificar, vários condutores de veículos estavam "presos" no engarrafamento, em frente à praça matriz de Marituba, por quase 3h. O fluxo estava seguindo devagar mas parou de vez nesse perímetro, fazendo com que motoristas desligassem os veículos e saíssem dos carros para "esticar as pernas".

"Já estávamos há bastante tempo dentro dos carros sem sair do lugar, então muitos desligaram os veículos para ver a situação e se alongar. Alguns motoristas compartilharam água com os outros pois não sabíamos quando o trânsito ia fluir", conta.

O condutor comenta que só conseguiu sair do congestionamento quando encontrou um motociclista conhecido, que indicou um atalho por uma estrada estreita de terra, que dava acesso à Alça Viária. "Foi aí que consegui sair. Outros motoristas seguiram a gente mas a maioria ficou com receio, por conta da falta de iluminação da via".

O denunciante relata que chegou em casa às 00h30, mas que tomou conhecimento de que muitos motoristas chegaram por volta das 4h pois o congestionamento ficou até a madrugada.



(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)