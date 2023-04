Trânsito continua congestionado na BR-316 após transbordamento do Rio Uriboca; vídeo

O trânsito continua congestionado, na manhã desta quinta-feira (6), na BR-316. Próximo ao cruzamento da rodovia com a avenida Independência, em Marituba, uma das áreas afetadas pelo transbordamento do Rio Uriboca, o cenário é de lentidão e trechos de alagamentos na pista. O engarrafamento é principalmente no sentido saída da Região Metropolitana de Belém e, por volta de 05h, começava nas proximidades da sede da Prefeitura de Ananindeua.

Os transtornos começaram ainda na noite de quarta-feira (5). Após a forte chuva que atingiu a Grande Belém, o rio transbordou e trechos da BR-316 ficaram debaixo d'água. Por conta do ocorrido, condutores enfrentaram dificuldades para trafegar. Há relatos de pessoas que ficaram até cinco horas paradas no trânsito.

“Rio Uriboca cheio como jamais visto. BR totalmente parada no sentido Belém para Marituba, engarrafamento passa o Castanheira”, informou um internauta, na tentativa de alertar às demais pessoas.

Ainda conforme relatos das redes sociais, devido ao trânsito parado, muitas pessoas desceram no elevado do Castanheira e seguiram caminhando até Marituba.

Por nota, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informou que "...o trecho da BR-316 receberá as obras de reestruturação e drenagem para solucionar os alagamentos. Preventivamente, estão sendo realizadas limpezas das galerias ao longo da rodovia".