Rua Maria de Freitas, em Marituba, está em estado de abandono

Em Marituba, moradores reclamam sobre o estado de abandono da rua Maria de Freitas Guimarães, localizada no bairro Parque das Palmeiras, que não possui asfalto nem iluminação pública. Segundo as denúncias, a chegada do período chuvoso teria piorado a situação das famílias que residem na área. Em nota, a Prefeitura de Marituba informou que está “trabalhando intensamente para sanar os problemas causados pelas intensas chuvas”.

"Isso sempre foi assim. Meus parentes vivem aqui há muito tempo e já vivenciavam a falta de estrutura. Eu já moro há quatro anos e há quatro anos que vivencio isso", contou um morador que não quis ter seu nome divulgado.

A via possui trechos esburacados que, em dias chuvosos, viram poças de lama. Por conta da falta de iluminação, a área fica deserta e pedestres não conseguem visualizar as falhas da via. Segundo os moradores, pessoas já caíram em buracos devido à escuridão. "Aqui na esquina tem um rio que é a parte mais escura. Vários carros já caíram, pois não tem sinalização e nem iluminação", disse o morador.

Outro problema é a aparição de cobras e animais peçonhentos quando ocorrem alagamentos. Com a falta de iluminação, moradores evitam sair de casa à noite por conta de acidentes ou para evitar contatos com cobras.

"É triste, pois existem famílias que lutam para conquistar seus bens e observam os materiais sendo destruídos e queimados, toda vez, por conta do alagamentos. Aqui tem muitas crianças e idosos. Ninguém faz nada, sei que a chuva não é culpa de órgão público, mas precisamos que seja feita alguma coisa", desabafou o morador.

Por meio de nota, a Prefeitura de Marituba, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seidur), informou que está trabalhando intensamente para sanar os problemas causados pelas intensas chuvas e afirmou que irá mobilizar equipes para “atuarem de forma mais intensa e ágil no período pós-chuva com limpezas, drenagem e recapeamento”.

"Foram realizados mais de 80% de restaurações de pontos de energia e diversos reparos na iluminação pública em vários pontos da cidade, e a previsão é de que, em breve, todos os locais estejam completamente iluminados. Além disso, a secretaria também está trabalhando na recuperação das ruas mais afetadas pelas chuvas", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)