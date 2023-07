Buracos e rachados tomam conta das calçadas da avenida José Malcher

Pedestres denunciam buracos nas calçadas da avenida Governador José Malcher, no trecho entre a passagem Monte Cristo e a avenida Almirante Barroso, em Belém. O agente de portaria Edson Morais, 44, alega que os buracos causam transtornos há seis meses e estariam causando riscos de acidentes para os transeuntes e, principalmente, aos idosos que caminham no local.

"Como que eles querem realizar eventos e atrair turistas se as calçadas da região estão esburacadas desse jeito? As calçadas estão todas quebradas, isso é vergonhoso e está assim há meses sem nada ser feito. Já era para terem ajeitado esse problema", desabafou Edson.

VEJA MAIS:

Os pedestres pedem por melhorias nas calçadas, pois é uma área comercial onde estão localizados vários hotéis e onde há bastante movimentação de turistas. "Quem chega de fora e vê uma situação dessas pode pensar que não cuidamos da nossa cidade. É uma situação horrível", pontuou Edson.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou, em nota, que executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las trafegáveis ao pedestre. "Uma equipe vai ser encaminhada ao local para avaliar a situação", disse.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)