Buraco causa transtornos e atrapalha pedestres na Alameda 8, no Tapanã

Na Alameda 8, localizada no conjunto Cordeiro de Farias, do bairro do Tapanã, há um grande buraco na via que está causando transtornos aos moradores e demais transeuntes da região. De acordo com denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, o buraco está há cerca de um ano no local e aumentou com o decorrer do tempo e do período de chuvas.

O problema está localizado em uma via que é bastante movimentada, já que possui uma casa para a idosos e duas escolas públicas, além de garantir acesso a outras instituições particulares do bairro, por isso a preocupação dos moradores com acidentes. Os próprios residentes jogaram paus e entulhos para sinalizar o buraco.

"Acho bastante perigoso, pois parece que o asfalto vai ceder ao redor. Eu trabalho nas proximidades e acho bem perigoso, até porque é meu caminho e também passo com meu aluno que é autista. Tenho muito medo dele querer chegar perto, fora as outras crianças que passam para ir às escolas que tem nos arredores", disse uma professora que trabalha na área, mas preferiu não ter o nome revelado.

A denunciante atua no local há quase um ano e alega que, assim que iniciou os serviços na instituição, observava vários trechos esburacados na alameda. "O buraco já existia, mas era menor e foi crescendo. Essa parte é bem ruim, se levar em conta o tanto de pessoas que andam por essa via, escolas, posto de saúde e a casa dos idosos que estão próximas a alameda, diria que é um grande descaso", pontuou.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)