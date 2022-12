Bueiro entupido exala odor na avenida Rômulo Maiorana, em Belém

Na avenida Rômulo Maiorana, localizada no bairro do Marco, em Belém, há um bueiro causando transtornos aos moradores e aos serviços comerciais da área. Segundo informações anônimas, o bueiro é encontrado constantemente entupido. Como não há escoamento, a água do esgoto invade as residências.

"A água está invadindo pra cá, pra dentro do prédio e das casas, é uma água escura e fedida. O problema é crônico e nunca resolvem", disse o denunciante anônimo.

De acordo com Ana Menezes, dona de um restaurante próximo ao bueiro, a água suja exala fedor e pode espantar os clientes. "A gente já reclamou para a prefeitura, já ligamos, mas nunca vieram ver a situação e cada vez mais piora o problema", disse.



"Quando chove, enche e alaga tudo. A água empata até as pessoas passarem pela calçada e atrapalha o negócio. Aqui temos vários restaurantes e o problema do cheiro e acúmulo de lixo atrapalha", contou Ana Menezes.

O denunciante anônimo acrescentou que, há três meses, já ocorreu a mesma situação do entupimento do bueiro no local. "Na época, falamos com a prefeitura e mandaram uma equipe que realizou uma limpeza, mas agora estamos com o mesmo problema novamente", pontuou.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e Prefeitura de Belém e aguarda retorno dos órgãos.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)