Bueiro aberto transborda e atrapalha pedestres na Cidade Nova 6, em Ananindeua

Moradores da travessa WE 72, do trecho entre as SN-24 e SN-23, na Cidade Nova 6, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, reclamam de um bueiro aberto que causa transtornos há mais de três anos. O bueiro fica localizado na praça local e transborda em períodos de chuva.

"Nas imediações desse buraco só tem matagal. Aqui ficam duas escolas infantis, mas quando a chuva é intensa, fica difícil para as crianças frequentarem a escola, assim como a praça. Estou nessa área há três anos e nunca vi o bueiro tampado", disse a pedagoga Gerlany Lopes, 36, que trabalha em uma das instituições de ensino que fica próxima ao local.

Gerlany contou que os próprios moradores realizaram ações para desentupir o bueiro. Segundo ela, nesta semana, um morador realizou, sem ajuda de outras pessoas, o processo de manutenção do bueiro, que nunca teve tampa, o que contribui para os constantes alagamentos na via.

"São os moradores que limpam a praça e que, no momento, está cheia de mato", contou Gerlany. Ela acrescentou que, de acordo com relatos de moradores, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) mandou uma equipe técnica até a área e, no processo de manutenção, teriam quebrado uma parte do bueiro, no qual acabou virando um buraco que, desde então, entope e transborda água do esgoto na via.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que “uma equipe técnica foi até o local e realizou a recomposição asfáltica e reitera que o bueiro citado na denúncia é de responsabilidade da Prefeitura”.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Secretaria de Saneamento de Ananindeua (Sesan) e aguarda retorno.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)