Bengui: Passagem Primeiro de Julho não recebe pavimentação asfáltica há mais de 10 anos, diz morador

A passagem Primeiro de Julho, localizada no bairro do Bengui, em Belém, não recebe sistema de saneamento e pavimentação asfáltica há mais de dez anos, segundo relatos de moradores. De acordo com as denúncias, do começo ao final da via, a rua apresenta problemas, como alagamentos constantes, com a água invadindo as residências.

O morador Raul Cadete, 25, que estuda para ser técnico em Segurança do Trabalho, conta que a comunidade local ficou revoltada com a reforma feita em outras ruas, que receberam prioridade, porém a passagem Primeiro de Julho teria ficado de fora do planejamento para manutenção. "Eles falaram que os recursos que eles tinham liberado eram só para as alamedas como a Diamante, Safira, Esmeralda, Topázio e a estrada do Bengui", contou.

"Nossa rua fica quase em frente a uma unidade de atendimento importante do bairro, e as vias transversais receberam pavimentação. Logo, quando os moradores viram que as ruas estavam recebendo manutenção, procuraram ter ciência com os órgãos públicos, perguntando se a via seria asfaltada. Mas, foi emitido uma nota das autoridades em que foi dito que não haveria recurso para asfaltar. Causou indignação nos moradores", acrescentou Raul.

Desde então, as famílias da área enviaram diversos pedidos de pavimentação e uma rede de esgoto tratável, mas nunca obtiveram respostas. Eles também alegam que há esgoto a céu aberto e circulação de roedores, além de que a comunidade precisou aumentar o nível de suas casas por conta das enchentes que ocorrem em períodos de chuva.

"Toda vez que chove, as casas vão pro fundo. Há idosos nessa rua, há crianças com deficiência física e para elas se locomoverem é uma luta, devido aos transtornos da via. Nós estamos procurando, da melhor maneira, tentar obter essa manutenção, pois já faz mais de dez anos que a rua está abandonada. A última vez que ela recebeu pavimentação foi há três mandatos atrás, com outro prefeito. Entra ano e sai ano e nada se faz para a nossa rua", desabafou Raul.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai encaminhar uma equipe técnica para verificar as necessidades da via referentes a serviços e obras geridos pela Sesan. "A Secretaria informa também que mantém atualizada a planilha de vias que necessitam de obras de drenagem e pavimentação e que a Prefeitura de Belém realiza todos os esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal", comunicou.

