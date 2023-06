Avenida de Icoaraci sofre com acúmulo de lixos e falta de limpeza, dizem moradores

Moradores da avenida Contorno Leste, localizado no bairro Campina de Icoaraci, em Belém, reclamam que estão há mais de um ano sem manutenção e limpeza da área. Segundo denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, há vários pontos de entulho, sobretudo, no final da linha do ônibus Icoaraci Ver-o-Peso.

entulhos em icoaraci Há vários trechos com lixos próximos ao final da linha do ônibus da região O lixo estaria ocasionando odor e doenças Os entulhos atrapalham os moradores e usuários de ônibus que vão ao final da linha Há vários tipos de lixo no local

O corredor de lixo se estende por toda a via, segundo os moradores. "Os ônibus ficam estacionados no meio do lixo e aqui é um conjunto muito grande, passam muitas pessoas e o lixão fica na frente das casas", disse um denunciante anônimo.

"Nas áreas vizinhas da Cohab, os carros de coleta de lixo não passam, há ruas em que eles não entram. Os moradores precisam pagar para os carroceiros levarem o lixo doméstico que fica acumulado nas ruas em que moram. O local tem muitos urubus, ratos, mosca e odor forte", disse o denunciante.

VEJA MAIS:

Por conta do lixo acumulado, os bueiros da via estão entupidos e, com a chuva, a via fica alagada. "A minha mãe é moradora da região e fico revoltado com essa situação, pois ela é uma senhora idosa que não consegue fazer nada sobre isso. Tem um morador que já foi até embora da sua casa. É uma situação horrível, todos sofrem com o descaso", desabafou o denunciante anônimo.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota, que irá verificar e providenciar o serviço de limpeza da rede de drenagem da avenida, em Icoaraci. "Quanto a situação do lixo, a Secretaria ressalta que irá tomar providências junto à empresa responsável pelo serviço, para que seja regularizada a coleta de lixo", comunicou o órgão.

Sobre a denúncia de atraso na coleta de lixo domiciliar, a Agência Distrital de Icoaraci (Adic) também informou, por nota, que não foi acionada e não tem conhecimento do atraso de um ano do serviço. " A Adic vai entrar em contato com a empresa terceirizada para verificar falhas na coleta. Constatadas, a Prefeitura vai tomar imediatamente as ações cabíveis para regularizar o serviço. O órgão também informa que inseriu no cronograma o serviço de desobstrução da rede microdrenagem da via". comunicou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)