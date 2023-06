Atraso na coleta de lixo prejudica moradores da travessa Barão do Triunfo, na Pedreira

Na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Marquês de Herval e Pedro Miranda, moradores da área reclamam sobre os atrasos na coleta de lixo. Há três semanas o lixo não é recolhido na localidade, causando transtornos à comunidade local que reclama do acúmulo e de sacos rasgados por animais que ficam na via.

"A via fica cheia de sacos de lixo, os animais de rua ficam rasgando os sacos e a rua fica imunda. Também tem os catadores que rasgam os sacos para coletar latinhas e garrafas pets. Os resíduos ficam espalhados pela travessa", disse o morador Antônio Azevedo, 63 anos.

De acordo com os denunciantes, os atrasos são recorrentes na via e que na última quarta-feira (14), a travessa Barão do Triunfo teria amanhecido com várias sacolas de lixos espalhadas pela rua. "Os órgãos públicos estão deixando a desejar no recolhimento dos lixos da cidade", desabafou o morador.

"Já mandei mensagens aos contatos disponíveis para falar sobre esse problema, mas até agora não foram lidos. Espero que as secretarias tomem um jeito para que possam ajustar nossa cidade que está precisando de uma boa gestão para fornecer uma cidade limpa", contou Antônio.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que vai verificar no local citado e tomar as medidas cabíveis junto à empresa responsável para que o serviço seja regularizado.

