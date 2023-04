Árvore cortada obstrui passagem em calçada da avenida Barão do Triunfo, em Belém

Há pelo menos três meses, uma árvore que está localizada na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas pedro miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, foi cortada por uma equipe da prefeitura por ter sido condenada devido o apodrecimento do tronco. No entanto, os restos do vegetal foram deixados no local, obstruindo a calçada, segundo contam denunciantes à equipe do Eu Repórter.

A árvore estava fixada à beira de uma calçada, onde, após a poda, foi deixada no chão, ocupando quase a metade do espaço destinado a pedestres.

Uma moradora do entorno, que preferiu não se identificar, afirma que as pessoas que usam cadeira de rodas na vizinhança precisam desviar do tronco passando pela pista. "O pedaço de madeira ficou quase no meio da calçada. Até quem não faz uso de cadeira de rodas tem dificuldade", diz.

Além disso, ela conta que pessoas próximas passaram a jogar lixo no local de forma irregular, o que está favorecendo a formação de entulho, deixando a área suja e com odor fétido. "O local, agora, está intrafegável, tanto pela obstrução quanto pelo cheiro forte que exala de lá", diz a moradora.

Os denunciantes afirmam que o corte da árvore foi uma ação conjunta entre a concessionária de energia local e a prefeitura do município, que precisaram realizar a poda de algumas árvores do entorno. "E a gente entende isso, mas se é para fazer o trabalho, que seja feito por completo", contam.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente explicou que acompanha a situação e solicitou a coleta do resto de vegetal proveniente da poda de uma árvore localizada na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, realizada por equipes da Equatorial Pará.

"O órgão reitera que a retirada do material é de responsabilidade da concessionária de energia, uma vez que foi a empresa que realizou o serviço" disse o texto.

Até o momento, a Equatorial não retornou o contato.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)