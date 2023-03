Árvore cai em cima de restaurante no residencial Bosque Felicidade, no bairro do Mangueirão

Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira (14), na rua C do residencial Bosque Felicidade, no bairro do Mangueirão, em Belém. O vegetal atingiu o restaurante e tapiocaria Delícias do Bosque, mas ninguém ficou ferido. Segundo informações repassadas pelo proprietário do local, Eduardo Cravos, a árvore já dava indícios de que iria cair, sobretudo após o vegetal sofrer danos causados por moradores.

"O restaurante sofreu danos materiais até porque, felizmente, não estávamos em horário de atendimento, já que o local só abre a partir das 11h. Nós iríamos abrir, mas, infelizmente, devido a essa situação, não vamos funcionar", disse Eduardo.

Por causa da chuva intensa que caiu nesta terça-feira (14) na Grande Belém, a árvore caiu por volta das 6h. Moradores afirmam que ela não suportou o peso, além das fortes ventanias, e tombou em cima do restaurante e da casa de Eduardo Cravos.

A árvore já estava se desgastando e apodrecendo, segundo os moradores da região. Porém, um morador do residencial teria causado danos, após criar uma obra em torno do vegetal. "Ele causou uma brecha no momento em que ele tentou fazer um quiosque no entorno da árvore. Por causa disso, devido a essa obra, abalou a estrutura da árvore", contou o dono do restaurante.

Há um bosque que fica ao lado do residencial que, segundo as informações de moradores, está abandonado. "Nós ficamos tristes, pois é uma situação que poderia ter sido evitada, mas, infelizmente, estamos passando por momentos difíceis com questões envolvendo a administração interna e uma briga judicial, mas ninguém assume a responsabilidade. Essas coisas vêm acontecendo com frequência, seja queda de árvore ou falta de manutenção no bosque", pontuou Eduardo.

"Não tivemos nenhum prejuízo com a nossa família, felizmente, pois aqui também é a nossa casa. Eu só agradeço porque a minha família não foi atingida e não havia nenhum cliente no momento em que a árvore tombou. Vamos correr atrás do prejuízo e só temos que agradecer pelo livramento", ressaltou Eduardo.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)