Árvore está com risco de queda na avenida Bernado Sayão, dizem moradores

Na avenida Bernardo Sayão, entre as ruas do Timbiras e Caripunas, no bairro do Jurunas, moradores reclamam sobre uma árvore que causa transtornos e que pode está com risco de queda.

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias dos moradores da área que alertam para a possível queda da árvore, devido ao período de fortes chuvas na região. Pedestres e demais transeuntes evitam passar pelo local, já que o vegetal se encontra em uma posição inclinada e de risco.