Alagamentos na rua São Vicente de Paula ocorrem há mais de 18 anos, diz leitora

Moradores da rua São Vicente de Paula, no bairro do Tapanã, em Belém, reclamam dos constantes alagamentos que ocorrem na região. De acordo com a denunciante anônima, que encaminhou vídeos para a equipe do Eu Repórter, as águas invadem as casas da comunidade em períodos de chuva com duração prolongada.

"Nessa última chuva forte que ocorreu, a água invadiu minha casa, fiquei com a casa cheia", contou a denunciante anônima.



VEJA MAIS:



Os moradores reclamam sobre o canal Mata-Fome, que fica próximo da passagem. Quando o canal transborda, a rua enche e fica intrafegável. "O canal transborda em qualquer chuva e isso sempre acontece", disse a denunciante.

Segundo informações, os alagamentos ocorrem há mais de 18 anos e já invadiram as casas de muitos moradores.

Os residentes da área já tiveram danos financeiros, perda de eletrodomésticos e demais imóveis. A denunciante disse que já perdeu imóveis como cama e sofá.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que os alagamentos que ocorrem nos bairros da Pratinha, Tapanã, São Clemente e Parque Verde, relacionados ao canal Mata Fome, serão solucionados com a obra de macrodrenagem.

"A Sesan informa, ainda, que a prefeitura está concluindo os termos de avaliação institucional e financeira junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) com previsão para assinatura do contrato até o fim deste ano", comunicou a Sesan.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)