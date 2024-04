Xavi Hernández vai continuar como técnico do Barcelona

Após dizer que deixaria o comando do Barcelona em junho deste ano, o técnico Xavi Hernández decidiu que permanecerá na equipe até 2025. No entanto, o ídolo do Barça afirma que ficará somente até a metade do próximo ano. O técnico espanhol se reuniu nesta quarta-feira (24/04) com o ex-jogador Deco, atual diretor do Barcelona, e com Joan Laporta e Rafa Yuste, presidente e do vice do clube, respectivamente, no Centro de Treinamento Joan Gamper.

De acordo com informações dos jornais espanhóis Marca, Mundo Deportivo e Sport, Xavi aceitou as condições estabelecidas e agora a equipe se prepara para fazer o anúncio oficial sobre a manutenção do treinador.

Xavi Hernández substituiu o técnico Ronald Koeman no comando do time principal do Barcelona em novembro de 2021. Atualmente possui 137 jogos, com 85 vitórias, 24 empates e 28 derrotas e também ajudou o time a conquistar um título da La Liga e uma edição da Supercopa da Espanha.

Como jogador, Xavi acumula quatro títulos da Champions League, dois Mundiais de Clubes e oito conquistas do Espanhol, todas pelo Barcelona. Além disso, foi campeão do mundo e duas vezes campeão da Europa, pela Seleção da Espanha.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)