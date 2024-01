Guardiola defende Xavi após críticas ao comandante do Barcelona: ‘Deem apoio’

Pep Guardiola foi eleito o melhor técnico do mundo na premiação The Best, da Fifa, na última segunda-feira (15). Atualmente no comando do Manchester City, Guardiola foi um dos treinadores do Barcelona, e foi questionado, no tapete vermelho da premiação, sobre o momento que o time passa com o técnico Xavi Hernández, seu ex-comandado.

O Barcelona não tem passado por bons momentos sob comando de Hernández, que tem recebido duras críticas pelo desempenho da equipe. A última derrota para o Real Madrid, no final da Supercopa, em uma goleada, piorou as críticas.

“Meu conselho? Tranquilidade. É uma final. Foi perdida, mas semana que vem tem outro jogo, outro torneio. Deem apoio às pessoas, e no fim do ano elas decidirão o que precisam decidir”, declarou Guardiola sobre a situação.

Campeão do título espanhol em 2022/23, o Barcelona está longe de um bicampeonato este ano. A equipe catalã está distante da disputa da liderança, com oito pontos a menos que o líder Girona, com apenas 41 pontos.

A torcida e a imprensa catalã pedem a demissão do técnico, que foi defendido pelo diretor esportivo do clube, Deco, que bancou Xavi no cargo. Guardiola também minimizou a derrota do Barça, e aproveitou para falar que todos precisam olhar em frente.

“De minha parte, quero dar apoio incondicional a Xavi e aos jogadores, que precisam dar um passo à frente. Já mostraram que têm nível, qualidade, e isso é muita coisa. Há uma tendência de jogar tudo pelos ares, e este é um negócio difícil. Perdeu uma final, tudo bem, parabenize o rival e aprenda com isso”, disse.