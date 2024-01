Real Madrid vence Barcelona com hat-trick de Vini Jr e conquista Supercopa da Espanha

O Real Madrid conquistou o título da Supercopa da Espanha em uma vitória muito especial no Estádio Al Awwal, em Riade, na Arábia Saudita, neste domingo (14). Enfrentando seu arquirrival Barcelona no 'El Clásico', a equipe Merengue levantou a taça após uma goleada por 4 a 1, destacando-se pela excelente atuação do brasileiro Vinicius Jr.

Com essa vitória, o Real Madrid alcançou sua 13ª conquista na Supercopa, ficando agora apenas a uma taça de distância do Barcelona, que soma 14 títulos, o mais recente na última temporada (2022/23).

Esta é a quinta temporada consecutiva em que o novo formato da competição, envolvendo quatro times, é disputado, e o Real Madrid conquistou sua terceira vitória neste período. Barcelona e Athletic Bilbao também foram campeões ao longo dessas temporadas. Ambas as equipes, Real Madrid e Barcelona, chegaram à final eliminando Atlético de Madrid e Osasuna, respectivamente.

Como foi a partida?

O clássico teve um início fervoroso nas terras sauditas, e em apenas 10 minutos, o Real Madrid já ostentava uma vantagem de dois gols no placar, ambos anotados por Vinicius Jr..

A primeira ameaça, no entanto, veio dos catalães. Aos 4 minutos, Ilkay Gündogan recuperou a bola no campo de ataque e a lançou na área, mas Ferran Torres falhou na finalização e, em seguida, Dani Carvajal afastou com um chutão.

A abertura do marcador aconteceu com uma combinação da visão de jogo de Jude Bellingham e a habilidade de Vini Jr.. O meio-campista inglês deu uma assistência refinada para o brasileiro, que, ficando cara a cara com Iñaki Peña, deixou o goleiro do Barça sem reação, marcando o primeiro gol em grande estilo em Riade.

Na comemoração, o camisa 7 adotou o conhecido estilo de Cristiano Ronaldo, imitando a famosa celebração do astro português, enquanto os torcedores responderam com o característico "siiiiiiiu".

Três minutos se passaram, e o Real Madrid ampliou a vantagem. Desta vez, Rodrygo deu a assistência para Vinicius Jr. marcar seu segundo gol na partida, deslizando para empurrar a bola para as redes como um autêntico centroavante.

Vinícius foi bastante festejado pelos companheiros de Real Madrid. (Twitter / Real Madrid)

Apesar dos dois gols, o Barcelona tentou conter o ímpeto de seu arquirrival e diminuiu a diferença com uma bela finalização de Robert Lewandowski. O camisa 9 culé aproveitou uma bola mal afastada por Antonio Rüdiger dentro da área e, de primeira, soltou um chute potente para balançar as redes e intensificar o clássico.

O Barcelona não esperava, no entanto, que o Real Madrid ampliaria novamente a vantagem antes do intervalo, graças a um pênalti cometido por Ronald Araújo em Vinicius Jr.. O árbitro assinalou a penalidade imediatamente, e na cobrança, o camisa 7 fez 3 a 1, alcançando um impressionante hat-trick em apenas 39 minutos.

No segundo tempo, os merengues mantiveram o controle contra o arquirrival e transformaram a vitória em uma goleada. Aos 19 minutos, Rodrygo aproveitou uma falha na defesa do Barcelona e finalizou dentro da área após o rebote dado pelos catalães.

Para piorar a situação do Barça, Araújo, que já tinha recebido um cartão amarelo pelo pênalti cometido, foi expulso aos 26 do segundo tempo, deixando sua equipe com um jogador a menos.

Aos 37 minutos, Vini Jr. saiu de campo e foi substituído por Eduardo Camavinga, recebendo uma chuva de aplausos pelo destaque na decisão. Por outro lado, Vitor Roque, relacionado por Xavi para a final, permaneceu no banco de reservas sem ser utilizado.

Vinicius Jr. alcançou uma marca histórica com seu hat-trick, tornando-se o primeiro brasileiro em 30 anos a marcar três gols no El Clásico. O último a conseguir tal feito foi Romário, com a camisa do Barça, em 1994. Além deles, apenas Evaristo de Macedo, também pelo lado catalão, em 1958, e o chileno Iván Zamorano, em 1995, conseguiram um hat-trick no maior clássico do futebol mundial.