Jornal espanhol afirma que volante do Fluminense entrou na mira do Manchester City; veja

Após a goleada que assegurou o título do Mundial de Clubes para o Manchester City, surge a possibilidade de ao menos um jogador do Fluminense se beneficiar da derrota. Conforme relata o jornal Mundo Deportivo, da Espanha, o volante André despertou o interesse do técnico Pep Guardiola.

O treinador do City estaria de olho no talento do brasileiro, considerando-o como um alvo para o futuro da equipe inglesa, de acordo com as notícias veiculadas na imprensa espanhola. Fernando Diniz, após o Mundial, mencionou que Guardiola elogiou os jovens atletas do Fluminense, especialmente o desempenho do volante de 22 anos.

André revelou ter recebido uma oferta tentadora de um clube europeu, mas optou por honrar seu compromisso com Fernando Diniz e permanecer no Fluminense até o término da temporada. Durante o ano de 2023, o jogador recebeu propostas de Fulham e Liverpool, além do interesse contínuo do Barcelona, que observa o meio-campista há vários meses.

Ao longo da temporada atual, o volante acumulou 62 partidas pelo Fluminense, tendo marcado um gol na vitória por 2 a 0 contra o Olimpia, nas quartas de final da Libertadores. Além disso, foi convocado por Diniz para representar a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Na final do Mundial de Clubes, o Manchester City superou o time carioca por 4 a 0.