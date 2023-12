Fluminense encerra 2023 com cerca de R$ 200 milhões em premiações; saiba onde será investido

A temporada do Fluminense pode ser considerada uma das mais excepcionais em sua história, principalmente devido à conquista inédita da Conmebol Libertadores. Espera-se, naturalmente, que os prêmios recebidos também sejam significativos. Este ano, contabilizando todas as premiações recebidas pelo clube, o Fluzão embolsou exatos R$ 194,8 milhões.

Durante a campanha vitoriosa da Libertadores em 2023, o Fluminense arrecadou US$ 27,15 milhões (aproximadamente 136 milhões de reais) ao longo do torneio. Esse valor representa a maior premiação já recebida por um campeão, com um aumento de 21% em relação à temporada anterior.

No Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense terminou na 7ª posição, o clube acumulou R$ 33,4 milhões em premiações, conforme informado pela CNN.

Apesar do vice-campeonato no Mundial de Clubes, o Fluminense também adicionou consideravelmente ao seu cofre, com um total de R$ 20 milhões.

Por outro lado, na Copa do Brasil, a eliminação precoce resultou em um montante modesto de apenas R$ 5,4 milhões. Esse valor só não foi o menor devido ao Campeonato Carioca, onde, apesar de conquistar o bicampeonato, não houve premiação.

Para o ano de 2024, o Fluminense planeja direcionar esses recursos para várias áreas. Com as possíveis saídas do zagueiro Nino e do volante André, o clube buscará reforços. No entanto, a prioridade será o pagamento da atual dívida do Tricolor. Em resumo, apesar da situação financeira estar em melhor condição do que em anos anteriores, o Fluminense não está em uma posição de grande abundância financeira.

Após a disputa do Mundial de Clubes, o Fluminense chegou ao Rio de Janeiro e concedeu férias ao seu elenco. No entanto, o planejamento para a temporada de 2024 já está estabelecido: os jogadores que participarão das primeiras rodadas do Campeonato Carioca terão a data de reapresentação e início da pré-temporada definida para o início do ano. Os titulares que estiveram na Arábia Saudita receberam um mês adicional de férias.