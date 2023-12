Fluminense é goleado pelo Manchester City na decisão do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita

O sonho acabou! A expectativa era grande, mas o Fluminense perdeu a final do Mundial de Clubes para o Manchester City, por 4 a 0, nesta sexta-feira (22), no estádio Joia do Rei, na Arábia Saudita. O placar, construído com gols de Julian Alvarez, Nino (contra) e Foden, evidenciou um time inglês soberano, deixando claro que ainda há muita diferença entre o futebol praticado na América do Sul e na Europa.

O título do City, inclusive, além de ser o primeiro do clube inglês, foi o 11º consecutivo de um clube europeu do torneio. O último clube de fora do Velho Continente a conquistar a competição foi o Corinthians, em 2012.

VEJA MAIS

Já o Fluminense, que estreava na competição após conquistar a Copa Libertadores de forma inédita, entra de férias a partir deste sábado (23). A equipe só terá um jogo oficial daqui há quase um mês, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Super Mundial de 2025

Tanto Fluminense-RJ quanto Manchester City estão classificados ao Super Mundial de Clubes, que será realizado em 2025, nos Estados Unidos. Além dos dois clubes, outros 30 disputarão o título, em um torneio que será realizado a cada quatro anos, assim como a Copa do Mundo.

A partida

Manchester City conquista título inédito do Mundial de Clubes (Giuseppe CACACE/AFP)

Logo no primeiro minuto de jogo, Marcelo cometeu um erro na saída de bola, presenteando Aké com a oportunidade de arriscar um chute da entrada da área. A bola carimbou a trave e Julian Álvarez aproveitou a sobra para escorar de peito para o gol vazio.

O tento precoce condicionou o restante do primeiro tempo, mas o Tricolor carioca reagiu, fiel ao seu estilo característico, com toques curtos na saída de bola. Mesmo diante da tentativa de pressão dos ingleses, a equipe conseguiu manter o controle por aproximadamente dez minutos, chegando até a ter um pênalti em Cano anulado por impedimento.

No entanto, a partir dos 25 minutos, as rédeas do jogo voltaram a ser controladas pela equipe de Pep Guardiola, comandada por Rodri. O meio-campista espanhol descolou um belo passe para Foden, que cruzou a bola e contou com um infeliz gol contra de Nino: 2 a 0 para o Manchester City.

A partir desse momento, o Fluminense se viu obrigado a correr mais atrás da bola, enquanto o City buscava espaços para infiltrar-se, arriscando também em chutes de fora da área. O jogo, que prometia equilíbrio, acabou se desenhando com uma vantagem substancial para os ingleses.

No segundo tempo, Diniz mexeu na equipe e prometeu as entradas de John Kennedy, Lima e Alexander. A resposta tricolor foi sentida dentro de campo, mas não foi traduzida em finalizações. O Fluminense continuava pouco compactado no ataque e dependia muito das arrancadas de John Arias para levar perigo.

Porém, o esforço tricolor não foi recompensado. Aos 28 do segundo tempo, logo após cobrança de falta, Samuel Xavier tentou tocar de cabeça e errou. A bola sobrou para Kovavic servir Julian Álvarez, que serviu Foden no meio da área para escorar de primeira.

O placar, no entanto, ainda não tinha terminado. Após troca de passes tranquila de um lado para o outro, Bobb serviu Matheus Nunes, que tocou para Julián Álvarez dentro da área. Argentino dominou, limpou André e chutou rasteirinho com força para dar números finais à partida.