R70: 'É o jogo mais importante da minha vida', afirma Fernando Diniz, técnico do Fluminense

Feriado nacional

O presidente Lula sancionou, ontem, lei que torna nacional o feriado da Consciência Negra, em 20 de novembro.



Celular Seguro

Plataforma para inibir roubos de smartphones tem mais de 400 mil pessoas cadastradas, mas pouco mais de 280 mil aparelhos registrados.

(J.Bosco)

"É o jogo mais importante da minha vida.”

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, que hoje enfrenta o Manchester City na final do Mundial de Clubes.

INVASÃO

COMBATE



Produtores rurais do Pará estão intensificando o Movimento Invasão Zero, iniciativa que vem se expandindo nacionalmente e tem como foco evitar invasões de propriedades rurais. Lançado também no Pará, durante o 60º Encontro Ruralista, evento organizado pela Federação da Agricultura do Pará, o movimento atua junto às instituições de segurança pública. Segundo os integrantes, os objetivos são “assegurar o direito de propriedade, garantir a segurança jurídica dos investimentos, diminuir os crimes no campo e proteger as reservas ambientais”. Sindicatos de Produtores Rurais têm divulgado nas principais rodovias do Brasil outdoors sobre o movimento.



BELÉM



É intensa, e já estaria ocorrendo há pelo menos quatro meses, a invasão da área de mata às margens da estrada da Maracacuera, em frente ao residencial Quinta dos Paricás, em Icoaraci, aos fundos de um futuro condomínio. Sem qualquer incômodo das autoridades, a venda de terrenos corre leve e solta e já com a montagem de barracos. Aos finais de semana é fácil de observar a presença de carrões, de propriedade dos supostos chefes da empreitada, que contaria com a participação de advogado e até de vereador. Além da invasão do terreno, há o registro de mortes de animais como macacos e preguiças, habitantes nativos daquela floresta.

ENSINO

RECONHECIMENTO



A professora da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Joelma Alencar, recebeu, neste mês de dezembro, uma certificação do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena (FNEEI) como reconhecimento pelo seu trabalho na construção da política de Educação Escolar Indígena em promoção dos direitos educacionais indígenas do Brasil. A professora Joelma atua no Núcleo de Formação Indígena (Nufi) da Uepa, que leva ensino superior para várias aldeias do Pará.

ELEIÇÕES

JULGAMENTO



Boletim de produtividade do projeto “Acervo Zero”, lançado pela atual administração do Tribunal Regional Eleitoral, revela que foram mapeados 90 processos de ilícitos que poderiam levar à cassação de mandatos e inelegibilidade relacionados às eleições de 2020. Durante a Sessão Administrativa, realizada nesta semana, o desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior informou que desse total 78 processos, cerca de 87%, já foram julgados. A meta é chegar ao pleito de 2024 sem pendências.

EDUCAÇÃO

BONS RESULTADOS



Até o fim de novembro deste ano, mais de 15,4 mil crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que haviam deixado os estudos ou estavam infrequentes e em risco de evasão escolar tiveram seu vínculo com a escola restabelecido por meio do projeto Territórios em Rede. No Pará, a iniciativa inseriu mais de 6,8 mil crianças e adolescentes nas escolas públicas de sete municípios do sudeste do Estado: Marabá, Eldorado dos Carajás, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Tucumã e Ourilândia do Norte.



BUSCA



Iniciado em 2020, em Marabá (PA) e Serra (ES), a iniciativa da Fundação Vale em parceria com a Cidade Escola Aprendiz e secretarias municipais de educação foi ampliada, em 2022, para outros 14 municípios. Para combater a exclusão escolar, o projeto realiza a busca ativa nas casas das crianças e jovens e articula com o poder público soluções para os obstáculos que afastam meninos e meninas das salas de aula.

REFORMA

ICMS



O titular da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior, é um dos integrantes do Grupo de Trabalho Interinstitucional que vai propor soluções integradas para operacionalizar a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) no âmbito da reforma tributária. O GT vai operacionalizar a criação e mudança de sistemas informatizados que darão suporte à reforma tributária. O Congresso Nacional promulgou, nesta quarta-feira (20), a Emenda Constitucional que altera o Sistema Tributário Nacional, aprovada pela Câmara dos Deputados. A Emenda 132 simplifica os impostos sobre o consumo, prevê criação do fundo para o desenvolvimento regional e unifica a legislação dos novos tributos. Expectativa é de que a reforma simplifique o sistema de recolhimento de impostos, mas para isso ainda será necessário aprovar uma série de leis, o que vai exigir novo esforço para mobilizar as forças políticas.

EM POUCAS LINHAS

► O livro “Visagens e Assombrações de Belém”, do escritor paraense Walcyr Monteiro, ganhará uma adaptação em ópera rock, hoje, no Cemitério da Soledade, às 19h. A programação é a novidade da 7ª edição do projeto Uma Noite no Museu, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).



► A empresa paraense Business conquistou três premiações na 24ª edição do Prêmio Caio, realizado na última semana, em São Paulo. O prêmio é o único do segmento de feiras e eventos do Brasil. Os prêmios foram resultados dos cases 1º Floresta Pará 2022, 11ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita) e 5ª Edição do Festival Tempero de Origem.



► Estão abertas as inscrições para o curso on-line de Bioeconomia para sociobiodiversidade no Bioma Amazônia, no portal e-Campo, a vitrine de capacitações virtuais da Embrapa. Com carga horária de 32 horas divididas em cinco módulos, o curso, que é gratuito, traz conceitos, temas para inovação e iniciativas relacionadas ao tema com foco na região amazônica.



► Uma audiência pública realizada nesta quarta-feira (20), no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), em Ananindeua, teve como pauta o projeto de construção da Avenida Liberdade, via expressa, que colocará fim nos congestionamentos na entrada e saída rodoviárias da Região Metropolitana de Belém. Essa é a última etapa para o licenciamento e início das obras. A avenida terá 13,40 quilômetros de extensão, com três faixas em cada sentido, e áreas exclusivas para motociclistas e ciclistas, totalizando 28,5 metros de largura. Além disso, será uma via expressa, ou seja, cercada e reservada que não induz ocupações às margens da via. O tempo de deslocamento, que hoje é de cerca de 50 minutos, entre a BR-316 e a Alça Viária, será reduzido para 12 minutos.