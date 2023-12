Após título mundial, Pep Guardiola enaltece ‘15 minutos fantásticos’ do Fluminense

A goleada sobre o Fluminense por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes não impediu que Pep Guardiola elogiasse o Tricolor carioca. O treinador do Manchester City analisou positivamente a equipe brasileira em zona mista após a partida, destacando a força demonstrada pelos brasileiros no primeiro tempo.

“A gente ganhou uma boa pressão, ganhamos a bola no começo e fizemos o gol cedo, e eles tiveram 12/15 minutos fantásticos, a gente percebeu o quão difícil seria, mas o segundo gol nos ajudou. Talvez eles não merecessem esse gol, mas no segundo tempo fomos muito melhores”, afirmou o treinador.

O técnico espanhol também revelou questionamento feito a Fernando Diniz e fez elogios ao estilo de jogo do atual campeão da Libertadores. “O perguntei como faz para treinar um time e uma seleção ao mesmo tempo. Não sei se ele (Diniz) tem família ou não, mas não sei como tira tempo (risos). Foi um prazer encontrá-lo... A capacidade que eles têm de se associar no curto espaço é impressionante. Nos exigiu muito defensivamente”, afirmou Pep

Com o título conquistado nesta sexta-feira (22), Guardiola chega a marca de 37 títulos na carreira como técnico, sendo o único treinador na história a conquistar o Mundial de Clubes em quatro oportunidades diferentes. O título é inédito também para o Manchester City, que já havia conquistado, na temporada 2022/23, uma histórica tríplice coroa com a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Champions League.