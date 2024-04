Guardiola surpreende com desejo sobre o Barcelona: 'Serei o presidente'

Eleito o melhor técnico do mundo pela atuação no inglês Manchester City, Pep Guardiola relembrou seus tempos no Barcelona e revelou um desejo que tem em um futuro no time espanhol: ser presidente do clube espanhol.

A revelação ocorreu durante a participação do técnico espanhol no documentário, lançado na última terça-feira (23/04), sobre Aitana Bonmatí, vencedora do Prêmio Laureus e jogadora do Barça. Durante a conversa entre os dois, ela revelou o desejo diretora esportiva e de contratá-lo como técnico, enquanto Guardiola falou sobre o plano mais grandioso com o clube.

“Eu viria grátis [para o Barcelona], não sofra. Não seria uma questão econômica. Mas aqui haverá um problema que devo te avisar: eu serei o presidente e vou te contratar como diretora esportiva”, afirmou o técnico do Manchester City.

Ele ainda questionou o porquê de Aitana desejar ser diretora esportiva e não treinadora. “Eu gosto de poder criar a estrutura, decidi quem vai, quem fica, ser líder do processo. Quem sabe eu seja treinadora, não fecho as portas”, respondeu ela.

“Ainda falta avançar no futebol no sentido de que há poucas mulheres em cargos importantes”, completou a jogadora.