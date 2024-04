Vini Jr recebe ataques de jornal espanhol após comentário

Após uma provocação feita por Vinícius Júnior nas redes sociais a respeito da disputa do clássico entre Barcelona e Real Madrid, realizado no último domingo (21), o jogador brasileiro mais uma vez foi alvo de ofensas por um jornal espanhol.

Após encerramento do jogo um usuário da plataforma X, postou uma foto da comemoração do gol de Fermín Torres, meia do Barcelona, ironizando a tradicional pose feita por Jude Bellingham, quando balança as redes. Vini Jr, então, respondeu a postagem com um emoji de risada, fato que logo repercutiu entre os internautas.

O jornal catalão "Sport" se utilizou da provocação feita por Vini para disparar ofensas e provocações contra o atacante, em nota assinada pelo jornalista Xavi Canals.

“Vinícius Júnior, que sempre reclama do trato que recebe de rivais e torcedores, deu uma mostra de falta de companheirismo e educação depois da vitória do Real Madrid no clássico contra o Barça, provocando o blaugrana Fermín. Um exemplo de elegância de um Vinícius que pede respeito. Surpreende que ele não tenha aparecido nas redes ano passado, quando o Barça amassou o Real na final da Supercopa, ou quando Kessié fez o gol que garantiu o título da liga no último lance. Desapareceu com o rabo entre as pernas. O mundo do futebol dá muitas voltas, e o brasileiro parece não saber disso”, disparou o periódico.

Além do “Sport”, outros jornais já atacaram o jogador brasileiro. Um exemplo é o valenciano "Superdeportes" que defendeu atos racistas cometidos por torcedores do Valencia em visitas do Real Madrid ao Estádio Mestalla. Além disso, o argentino "Olé", em 2023, condenou o camisa 7 por provocar torcedores espanhois.

Após uma provocação feita por Vinícius Júnior nas redes sociais a respeito da disputa do clássico entre Barcelona e Real Madrid, realizado no último domingo (21), o jogador brasileiro mais uma vez foi alvo de ofensas por um jornal espanhol.

Após encerramento do jogo um usuário da plataforma X, postou uma foto da comemoração do gol de Fermín Torres, meia do Barcelona, ironizando a tradicional pose feita por Jude Bellingham, quando balança as redes. Vini Jr, então, respondeu a postagem com um emoji de risada, fato que logo repercutiu entre os internautas.

O jornal catalão "Sport" se utilizou da provocação feita por Vini para disparar ofensas e provocações contra o atacante, em nota assinada pelo jornalista Xavi Canals.

“Vinícius Júnior, que sempre reclama do trato que recebe de rivais e torcedores, deu uma mostra de falta de companheirismo e educação depois da vitória do Real Madrid no clássico contra o Barça, provocando o blaugrana Fermín. Um exemplo de elegância de um Vinícius que pede respeito. Surpreende que ele não tenha aparecido nas redes ano passado, quando o Barça amassou o Real na final da Supercopa, ou quando Kessié fez o gol que garantiu o título da liga no último lance. Desapareceu com o rabo entre as pernas. O mundo do futebol dá muitas voltas, e o brasileiro parece não saber disso”, disparou o periódico.

Além do “Sport”, outros jornais já atacaram o jogador brasileiro. Um exemplo é o valenciano "Superdeportes" que defendeu atos racistas cometidos por torcedores do Valencia em visitas do Real Madrid ao Estádio Mestalla. Além disso, o argentino "Olé", em 2023, condenou o camisa 7 por provocar torcedores espanhois.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

VEJA MAIS