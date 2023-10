Vini Jr volta a sofrer racismo durante clássico contra o Barcelona

Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi novamente vítima de comentários preconceituosos durante o jogo contra o Barcelona, que aconteceu neste sábado (28). Após o duelo, um torcedor do clube catalão foi flagrado chamando Vini Jr de “macaco”.

A cena foi registrada pelo jornalista brasileiro Victor Boni, que compartilhou o episódio nas redes sociais. No vídeo, o torcedor estaria chamando Vinícius Júnior de “mono” (macaco, em espanhol).

A assessoria da liga espanhola afirmou estar trabalhando com prioridade para identificar as pessoas que proferiram insultos racistas e irá, como sempre, apresentar queixa pertinente. A La Liga completou dizendo que está em contato direto com a polícia da Catalunha e com o Barcelona. O atacante é alvo de comentários preconceituosos desde a última temporada.