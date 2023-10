Meia do Barcelona critica Vinicius Jr. e fala sobre vaias ao brasileiro: ‘Talvez ele goste’

Antes do grande clássico entre Barcelona e Real Madrid, a tensão entre as equipes parece só aumentar, e aparentemente o grande alvo do Barça tem nome: Vinicius Júnior. O meia Gündoğan declarou, em entrevista, que o brasileiro gosta das vaias que recebe nos estádios espanhóis.

“Alguns podem interpretar as ações de Vinicius como provocação, mas para mim não são. Obviamente, ele já sabe que, se fizer essas coisas, vão vaiá-lo. Mas talvez ele goste de ser vaiado, não sei”, declarou o meia do Barcelona em entrevista à rádio Esport3, da Catalunha.

A fala do jogador vem dias depois do diretor adjunto do Barça, Mikel Camps, afirmar que Vini Jr. não sofre racismo, além de ofender o brasileiro por meio de publicações nas redes sociais, apagadas logo depois.

“Não é racismo, ele merece um tapa por ser palhaço e folgado. O que representam essas pedaladas desnecessárias e sem sentido no meio de campo?”, escreveu.

O atacante continua sendo alvo de ataques racistas em jogos na Espanha. No último sábado (21), ele foi alvo de torcedores do Sevilla. Em nota, o Sevilla afirmou que identificou e expulsou do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán o torcedor que proferiu as ofensas contra o brasileiro.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam no próximo sábado (28), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real lidera o torneio com 25 pontos, o Barça é o terceiro na tabela, com 24.