Pep Guardiola expressa vontade de treinar seleção: ‘Gostaria de disputar uma Copa do Mundo’

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, revelou o desejo de treinar uma seleção futuramente. O espanhol tem contrato com o clube inglês até junho de 2025 e falou sobre novos objetivos em entrevista à ESPN.

“Não sei quem me quer. Para trabalhar em uma seleção, eles precisam te querer, como nos clubes. Não sei quando, daqui a 5, 10 ou 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa do Mundo como técnico”, declarou o eleito melhor treinador do mundo pela Fifa em 2024.

Guardiola também defendeu, mais uma vez, o centroavante norueguês Haaland, que vem recebendo críticas pela atuação na equipe. Ele comentou a pressão que os atletas de futebol recebem e ainda citou os brasileiros Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo e Neymar.

“Não é exclusividade de Haaland ou Guardiola. É assim. Eles estão esperando que eu não marque 56 gols. Estão esperando que falhe. Sempre foi assim. Com Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar... Com todos”, disse.

“Se você quiser lutar contra isso, está perdido. A questão é dizer: 'Quando o árbitro apita, eu jogo, você não. Agora vou provar que você está errado, estou certo'”, concluiu o treinador. De acordo com ele, a pressão também é colocada e sentida pelos treinadores. O comandante do Manchester City falou sobre as críticas que recebeu na carreira.

“Quando você chega e está lá, todo mundo quer te tirar do topo. Você conseguiu [...] Quando você não ganha, eles querem subestimar isso. Os rivais querem vencê-lo e os críticos querem tirar seu valor. Isso não é importante”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)