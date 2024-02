Ronaldinho Gaúcho brilha em 'rolê aleatório' e futevôlei em No Limite da Turquia; vídeo

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, sempre presente nos mais variados eventos ao redor do mundo, surpreendeu ao participar da edição atual do programa No Limite na Turquia. O craque ex-Barcelona e Seleção Brasileira, conhecido por sua habilidade lendária, não decepcionou ao mostrar suas habilidades em uma partida de futevôlei e um jogo de futebol de areia (assista abaixo).

Aos 43 anos, o campeão mundial de 2002 demonstrou excelente forma física e sua conhecida classe ao marcar um impressionante gol de bicicleta após dominar a bola no peito.

Como uma verdadeira celebridade global, Ronaldinho foi calorosamente recebido pelos participantes do programa quando fez sua entrada. Além de seu desempenho no futebol de areia, o ex-jogador também se destacou em uma partida de futevôlei.

Para tornar sua participação ainda mais marcante, Ronaldinho Gaúcho optou por usar a camisa número 0 do astro do basquete americano Jayson Tatum, jogador do Boston Celtics. Essa escolha peculiar adicionou um toque extra de aleatoriedade ao evento.