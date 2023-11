Por dívidas com o Fisco, Ronaldinho Gaúcho terá imóveis avaliados para penhora

Ronaldinho Gaúcho, mesmo fora das quatro linhas, segue como um grande alvo de polêmicas. O ex-jogador de futebol, terá duas de suas propriedades avaliadas para possíveis penhoras, de acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo nesta segunda-feira (20). As propriedades estão situadas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul e foram apontadas pela Fazenda Nacional.

Os imóveis foram identificados como parte das pendências fiscais de Ronaldinho, incluindo débitos de Imposto de Renda. No total, as cobranças relacionadas ao ex-atleta totalizam pouco mais de R$ 1 milhão, segundo a publicação.

Na semana passada, o município de Porto Alegre solicitou a penhora de R$ 50 mil devido a uma dívida do ex-jogador com a prefeitura. Esse débito refere-se a uma pendência entre o instituto de Ronaldinho e a administração municipal.

Recentemente, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras aprovou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Ronaldinho. Ele é suspeito de ter conexões com uma empresa associada a esse tipo de prática.