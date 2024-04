No Maracanã, Botafogo vence Flamengo com gol de 'Pantera Negra'

O Maracanã estava estilo Wakanda na manhã deste domingo (28). Com direito a gol e comemoração de Luiz Henrique com máscara do Pantera Negra, o Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Mengão, soma o terceiro jogo sem vitória. Além do "Pantera", Savarino também marcou para o Fogão.

O Alvinegro agora soma 9 pontos e lidera provisoriamente o Campeonato Brasileiro na quarta rodada. Já o Rubro-Negro, com sete, está em quinto lugar.

VEJA MAIS

No primeiro tempo, o Flamengo imprimiu o seu ritmo e foi amplamente superior no primeiro tempo e o Botafogo atuou de forma muito recuada. Com bolas alçadas à área, o Rubro-Negro levou mais perigo e chegou a ter um gol corretamente anulado pelo VAR e teve outras chances de abrir o placar, mas não conseguiu.

Já no segundo tempo, o jogo mudou de figura, com um Botafogo mais agressivo. O time se beneficiou de uma bonita jogada ensaiada para fazer o gol com Luiz Henrique. Os visitantes não fizeram o 2 a 0 em chute cara a cara de Jeffinho, mas Savarino, por sua vez, não desperdiçou.

O Flamengo se mostrava desorganizado e via o Alvinegro explorar os espaços cedidos.