Em entrevista, ex-Barcelona diz que prefere Neymar a Messi: 'Meu jogador favorito'

O Barcelona teve um dos maiores ataques da história do futebol. O trio MSN, composto por Messi, Suarez e Neymar, ficou marcado pelos gols marcados para o Barça. Membro na equipe na época, o meia Ivan Rakitic disse em entrevista que o seu jogador favorito era o atacante brasileiro, o colocando acima do craque argentino.

"Eu sou o maior fã do Neymar. Neymar estará sempre no meu time. Eu amo aquele cara", declarou o meia.

Apesar de apontar o brasileiro como o seu jogador favorito, o meia croata afirmou que Messi é o "melhor da história".

"Ele [Neymar] é meu jogador favorito. Mas claro que o Messi é o melhor jogador da história do futebol", completou.

Rakitic trabalhou com Neymar, Messi e Suarez entre as temporadas de 2014 e 2017, quando o brasileiro deixou o Barça. Juntos, eles conquistaram títulos como Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Copa do Rei e Campeonato Espanhol.

"Ele faz a diferença. Ele faz o futebol parecer com uma dança. Essa felicidade... É por isso que postei no Instagram uma mensagem dizendo para ele nunca perder a alegria dele... Eu tive a oportunidade de jogar com algumas das maiores estrelas do futebol. Ele é diferente. Ele é tão gentil, tão aberto. Sou muito feliz por ele ter tido a carreira que teve. Acho que ainda tem muitas coisas para fazer na carreira", disse Rakitic.

Hoje, tanto Neymar como Rakitic estão no futebol árabe. O croata joga pelo Al-Shabab, após deixar o Sevilla. Já o atacante brasileiro é atleta do Al-Hilal, mas está sem jogar desde o ano passado, pois se recupera de uma grave lesão no joelho.